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В Лондоне Линдси Лохон приняли за мусульманку из-за платка | Фото: lindsaylohan/Instagram22.02 00:16   MIGnews.com

В Лондоне Линдси Лохон приняли за мусульманку из-за платка

Американская актриса Линдси Лохан пожаловалась на дополнительную проверку в международном аэропорту Хитроу в Лондоне из-за платка на голове, сообщает NME. По словам артистки, недавно она прилетела в Великобританию из Турции. Ее остановили и попросили предъявить паспорт. Как сообщила Лохан, когда сотрудница службы безопасности увидела ее имя, то сразу извинилась.

"Но потом она попросила снять платок", – добавила актриса.

Лохан сообщила, что сняла платок, и для нее это было нормально, но вместе с тем она испугалась за других женщин, которые могли бы оказаться на ее месте и которые были бы не готовы так поступить.

"Мне было действительно интересно. Я испытала нечто вроде шока", – сказала артистка.

На вопрос о том, не приняла ли она ислам, Лохан ответила, что не хочет говорить о том, что еще не закончено.

"Я нахожу утешение в изучении не просто Корана, но другой религии. Точно так же, как медитации. Это то, что питает мою душу, – изучение других культур, верований, исламской культуры", – отметила актриса.
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