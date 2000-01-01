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Президент Исландии хочет запретить пиццу с ананасом | Фото: Thinkstock22.02 01:06   MIGnews.com

Президент Исландии хочет запретить пиццу с ананасом

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон выступил против добавления ананаса в пиццу. Исландский лидер заявил, что если бы это было в его силах, он бы вообще запретил делать пиццу с ананасом, сообщает ТСН со ссылкой на Metro.

Отмечается, что с такими заявлениями президент выступил на встрече со школьниками, один из которых поинтересовался, как Йоуханнессон относится к гавайской пицце.

После этого инцидента, местная пресса задалась вопросом, как презрительное отношение к ананасам может отразиться на рейтинге Гвюдни Йоуханнессона. Сейчас же его рабо
той довольны 97% исландцев.
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