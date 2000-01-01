21.02 21:33 MIGnews.com

Не стерпели: Пара занялась сексом во время езды на мотоцикле

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Достаточно необычным образом двое жителей Парагвая решили нарушить общественный порядок на дороге – занимаясь любовь во время езды по оживленной трассе на мотоцикле. Любовников сняли на видео пораженные участники дорожного движения и заявили в полицию.На кадрах, отснятых в городе Энкарнасьон - третьем по величине городе Парагвая, - видно полуголую женщину, лежащую спиной на бензобаке мотоцикла, обхватив своего возлюбленного (тоже полуголого) ногами.Местная полиция приступила к поиску нарушителей – пару ждет штраф в размере трех миллионов парагвайских гуарани (порядка 540 долларов.), а если выяснится, что мотоциклист был пьян за рулем, то ему может грозить даже тюремное заключение.Видеоролик вызвал широкий резонанс по всей Южной Америке. Пользователи обратили внимание и на то, что экстремалы даже не надели шлемов.