21.02 17:22 MIGnews.com

Легализация однополых браков снижает число самоубийств

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Согласно официальной информации, в штатах США, где были легализированы однополые браки, было зафиксировано снижение количества попыток самоубийства среди молодежи.Об этом пишет Washington Post со ссылкой на исследование Trevor Project, опубликованное в издании JAMA Pediatrics. Актуальность его достаточно высока на фоне того, что самоубийства являются второй по распространенности причиной гибели американских подростков.В рамках исследования с 2004 по январь 2015 года почти треть из 231 413 респондентов 15-24 лет, которые отнесли себя к секс-меньшинствам, заявили, что пытались покончить жизнь самоубийством хотя бы раз за прошедший год. В то же время пытались свести счеты с жизнью лишь 6% гетеросексуалов.Согласно результатам проведенного опроса, в штатах, где власти разрешили заключать однополые браки, доля ЛГБТ-подростков, пытавшихся, совершить самоубийство, снизилась с 28,5% до 24,5%. В штатах, где гей-браки остались нелегальными, этот показатель не изменился.В целом, в 32 штатах, где гей-браки были легализованы с 2004 по 2015 год, после этого количество попыток самоубийств снизилось с 8,6% до 8%, вне зависимости от сексуальной ориентации респондентов.