23.02 00:28 MIGnews.com
Алла Пугачева призналась, что делала пластические операции
Многих давно интересовал вопрос – делала ли Примадонна пластические операции?
На днях Алла Борисовна раскрыла свой секрет. Артистка рассказала, что несколько раз прибегала к помощи пластических хирургов. Наиболее частой процедурой для Пугачевой стала подтяжка лица.
Но чтобы оставаться молодой она обращается не только к пластике. Пугачева также старается правильно питаться и занимается умеренными физическими нагрузками.
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