23.02 00:28 MIGnews.com

Алла Пугачева призналась, что делала пластические операции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Многих давно интересовал вопрос – делала ли Примадонна пластические операции?На днях Алла Борисовна раскрыла свой секрет. Артистка рассказала, что несколько раз прибегала к помощи пластических хирургов. Наиболее частой процедурой для Пугачевой стала подтяжка лица.Но чтобы оставаться молодой она обращается не только к пластике. Пугачева также старается правильно питаться и занимается умеренными физическими нагрузками.