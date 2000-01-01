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instagram.com 23.02 00:28   MIGnews.com

Алла Пугачева призналась, что делала пластические операции

Многих давно интересовал вопрос – делала ли Примадонна пластические операции?

На днях Алла Борисовна раскрыла свой секрет. Артистка рассказала, что несколько раз прибегала к помощи пластических хирургов. Наиболее частой процедурой для Пугачевой стала подтяжка лица.

Но чтобы оставаться молодой она обращается не только к пластике. Пугачева также старается правильно питаться и занимается умеренными физическими нагрузками.
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