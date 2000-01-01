21.02 14:07 MIGnews.com

Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих домах

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Британской писательнице, которая написала серию книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих особняках. Соответствующую петицию разметили на сайте Change. org.Коллективная просьба на данный момент собрала 40 тысяч подписей, а для того чтобы она прошла необходимо 50 тысяч голосов. В петиции пишется, что писательница часто выражает солидарность с беженцами в Twitter и выступает за открытые границы. Маркус Орелиус (автор петиции – ред.) также отмечает, что Роулинг часто призывает Европу предоставить убежище тем, кто нуждается в нем.Автор отметил, что для Джоан Роулинг настало время показать свою истинную солидарность. При этом он подчеркнул, что похожим образом поступают и многие другие мультимиллионеры и миллиардеры.Орелиус уточняет, что в особняках писательницы есть 18 свободных комнат, и поэтому она могла бы принять у себя 18 беженцев на долгосрочной основе.Помимо этого отмечается, что Роулинг могла бы открыть приюты для беженцев на территории своих имений.