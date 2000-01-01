22.01 05:40 MIGnews.com

Netflix хочет работать с Меган Маркл и принцем Гарри

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Представители Netflix заявляют, что намерены начать работу с Меган Маркл и принцем Гарри. Они заявили об этом спустя две недели после решение королевской пары отказаться от статуса и переехать в Канаду.В соответствии со своей "прогрессивной новой ролью", пара лишится своего звания и откажется от ежегодного суверенного гранта, который в настоящее время составляет 5% от их дохода.Вместо этого они будут работать, чтобы быть "финансово независимыми" и преследовать свои собственные источники дохода.Хотя пока неизвестно, как они будут зарабатывать деньги, некоторые эксперты предсказывают, что они могут "брендировать" свое имя масштабнее, чем Бекхэмы и семья Обама.