Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Netflix хочет работать с Меган Маркл и принцем Гарри | Фото:22.01 05:40   MIGnews.com

Netflix хочет работать с Меган Маркл и принцем Гарри

Представители Netflix заявляют, что намерены начать работу с Меган Маркл и принцем Гарри. Они заявили об этом спустя две недели после решение королевской пары отказаться от статуса и переехать в Канаду.

В соответствии со своей "прогрессивной новой ролью", пара лишится своего звания и откажется от ежегодного суверенного гранта, который в настоящее время составляет 5% от их дохода.

Вместо этого они будут работать, чтобы быть "финансово независимыми" и преследовать свои собственные источники дохода.

Хотя пока неизвестно, как они будут зарабатывать деньги, некоторые эксперты предсказывают, что они могут "брендировать" свое имя масштабнее, чем Бекхэмы и семья Обама.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:38
Обнаружены клетки, убивающие рак
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:37
Появился тизер второго сезона "Видоизмененного углерода"  
03:00
Ученые: марихуана бесполезна при бессоннице
02:11
Полмиллиарда людей не могут найти адекватную работу
00:28
ВОЗ: новый вирус может распространиться за пределами Китая
22:04
Япония взялась за планирование внедрения 6G
21:34
Лавров и Шойгу вошли в состав нового правительства РФ
21:02
Ганц: я против односторонней аннексии
20:52
ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь
20:40
"Хизбалла" назначила двух министров в правительстве Ливана
20:22
Названа дата рассмотрения запроса Нетаниягу об иммунитете
20:01
Посол Германии призвал Иран признать Израиль
19:48
Нетаниягу приветствовал мировых лидеров в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus