Грета Тунберг собирается выступить на форуме в Давосе
Шведская активистка Грета Тунберг приняла участие в акциях протеста, состоявшихся в швейцарском городе Лозанна и планирует выступить перед представителями мировых финансовых элит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
17-летняя экоактивистка борется против изменения климата и осуждает бездействие правительств по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.
"Итак, мы находимся в новом году, и мы вступили в новое десятилетие, и до сих пор в течение этого десятилетия мы не видели никаких признаков реальных действий, направленных на борьбу с изменением климата", - сказала Тунберг в ходе своего выступления в Лозанне.
"Мировым лидерам и тем, кто находится у власти, я хотел бы сказать, что вы еще ничего не видели. Уверяем вас, вы не видели последнего из нас", - добавила она.
Также сообщается, что участники протестов несли плакаты с надписями: "Проснись и почувствуй запах лесных пожаров" и "Уже поздно, но еще не поздно".