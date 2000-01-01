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Грета Тунберг собирается выступить на форуме в Давосе 21.01 17:12   MIGnews.com

Грета Тунберг собирается выступить на форуме в Давосе

Шведская активистка Грета Тунберг приняла участие в акциях протеста, состоявшихся в швейцарском городе Лозанна и планирует выступить перед представителями мировых финансовых элит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

17-летняя экоактивистка борется против изменения климата и осуждает бездействие правительств по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

"Итак, мы находимся в новом году, и мы вступили в новое десятилетие, и до сих пор в течение этого десятилетия мы не видели никаких признаков реальных действий, направленных на борьбу с изменением климата", - сказала Тунберг в ходе своего выступления в Лозанне.

"Мировым лидерам и тем, кто находится у власти, я хотел бы сказать, что вы еще ничего не видели. Уверяем вас, вы не видели последнего из нас", - добавила она.

Также сообщается, что участники протестов несли плакаты с надписями: "Проснись и почувствуй запах лесных пожаров" и "Уже поздно, но еще не поздно".


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