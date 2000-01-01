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Ученые: хорошие привычки – заразны | Фото: Thinkstock22.01 05:18   MIGnews.com

Ученые: хорошие привычки – заразны

Британские ученые пришли к выводу, что хорошие привычки человека могут передаваться к другому человеку, как инфекция.

В журнале AMA Internal Medicine пишется, что хорошие привычки, не менее, чем и плохие, способны послужить примером, в данном случае – хорошим.

Например, если начать вести здоровый образ жизни, то рано или поздно к вам примкнет и тот, с кем вы живете. Согласно приведенной статистике, более 17% женщин смогли бросить курить, после того как их партнер отказался от курения.

Исследователи объясняют, что человеку начать делать что-то в одиночку очень сложно. Индивиду проще перестроиться на новый лад и привыкнуть к чему-либо, если у него есть единомышленники.
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