22.01 05:18 MIGnews.com

Ученые: хорошие привычки – заразны

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британские ученые пришли к выводу, что хорошие привычки человека могут передаваться к другому человеку, как инфекция.В журнале AMA Internal Medicine пишется, что хорошие привычки, не менее, чем и плохие, способны послужить примером, в данном случае – хорошим.Например, если начать вести здоровый образ жизни, то рано или поздно к вам примкнет и тот, с кем вы живете. Согласно приведенной статистике, более 17% женщин смогли бросить курить, после того как их партнер отказался от курения.Исследователи объясняют, что человеку начать делать что-то в одиночку очень сложно. Индивиду проще перестроиться на новый лад и привыкнуть к чему-либо, если у него есть единомышленники.