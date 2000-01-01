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Ученые назвали смертельно опасных животных для человека | Фото: Thinkstock22.01 04:24   MIGnews.com

Ученые назвали смертельно опасных животных для человека

Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения опубликовал рейтинг самых опасных животных, основанный на статистике смертельных случаев за 13 лет. В ходе исследователи выяснили, что самую большую опасность для человека представляют лошади, так как они стали виновниками большого количества смертей. И кто бы мог подумать, что столь прекрасные создания могут быть опасными для нас!

Однако профессор Мельбурнского университета Ронел Велтон отметил, что лошади представляют большую опасность, чем акулы, змеи и ядовитые пауки.
На втором месте оказались акулы, а на третьем крокодилы.
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