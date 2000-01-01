22.01 04:24 MIGnews.com

Ученые назвали смертельно опасных животных для человека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения опубликовал рейтинг самых опасных животных, основанный на статистике смертельных случаев за 13 лет. В ходе исследователи выяснили, что самую большую опасность для человека представляют лошади, так как они стали виновниками большого количества смертей. И кто бы мог подумать, что столь прекрасные создания могут быть опасными для нас!Однако профессор Мельбурнского университета Ронел Велтон отметил, что лошади представляют большую опасность, чем акулы, змеи и ядовитые пауки.На втором месте оказались акулы, а на третьем крокодилы.