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YouTube 22.01 03:18   MIGnews.com

Памела Андерсон пришла на мероприятие с "новым лицом"

Знаменитая модель посетила мероприятие организации Peta в рамках инаугурационного бала президента Трампа. Его посетили также члены конгресса, которым не безразличны права животных.

Памела Андерсон появилась на мероприятии в красивом струящемся платье с накидкой и легким макияжем в светлых оттенках. Сложилось ощущение, что Памела что-то сделала со своим лицом, возможно, какую-то очередную подтяжку или процедуру по омоложению кожи.

Андерсон давно является защитницей животных. И часто принимает участие в подобных акциях, как сообщает ТСН.
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