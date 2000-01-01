Памела Андерсон пришла на мероприятие с "новым лицом"
Знаменитая модель посетила мероприятие организации Peta в рамках инаугурационного бала президента Трампа. Его посетили также члены конгресса, которым не безразличны права животных.
Памела Андерсон появилась на мероприятии в красивом струящемся платье с накидкой и легким макияжем в светлых оттенках. Сложилось ощущение, что Памела что-то сделала со своим лицом, возможно, какую-то очередную подтяжку или процедуру по омоложению кожи.
Андерсон давно является защитницей животных. И часто принимает участие в подобных акциях, как сообщает ТСН.