22.01 00:33 MIGnews.com

Ученые рассказали о способности прощать

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Испанские учены попытались изучить разницу в психологии мужчины и женщины. Оказывается, представительницы прекрасного пола готовы прощать намного чаще, нежели мужчины, как пишет ladyportal.info.Психологи провели небольшое исследование на тему эмоциональных различий между полами и поколениями в аспекте великодушия. Оно охватило сорок участников – родителей и детей в возрасте 45–60 и 17–25 лет соответственно. Эксперты пришли к выводу, что родители прощают чаще, чем их дети, а женщины более снисходительны, чем мужчины."Ключевым фактором в способности прощать других является сострадание, и женщины обычно обладают большим потенциалом сострадания, чем мужчины", – объясняют ученые.Среди основных причин, по которым люди прощают друг друга, младшее поколение указало время, а старшее – угрызения совести и справедливость. Женщины – представители старшего поколения, обладающие большим жизненным опытом, способны проявить великодушие в широком смысле этого слова, прощая самые тяжелые проступки.