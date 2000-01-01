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instagram.com/@parisjackson 21.01 22:15   MIGnews.com

Новым лицом Chanel стала дочь Майкла Джексона

18-летняя дочь Майкла Джексона, Пэрис Джексон, стала лицом модного бренда Chanel, все сильнее погружаясь в мир модельного бизнеса.

Согласно сообщениям, несколько дней назад Пэрис Джексон дебютировала в этой сфере в съемке в рекламе Chanel на съемочной площадке в Париже.

Как сообщают СМИ, юная дочь легенды поп-музыки Майкла Джексона позировала с флагами США и Франции, а окружали ее мужчины-манекенщики в военной форме.

Помимо модельного бизнеса, Пэрис Джексон активно интересуется киноиндустрией, подумывая попробовать себя в роли актрисы.

instagram.com/@parisjackson
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