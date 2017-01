21.01 11:12 MIGnews.com

Первый танец Дональда и Мелании Трамп

На торжествах по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа политик вместе с супругой Меланией станцевал первый танец. Кроме того, перед собравшимися выступили знаменитые артисты, включая группу Piano Guys, музыканта Сэма Мура и ансамбль ирландского танца Riverdance. Перед самим танцем Трамп сказал несколько слов, поблагодарив гостей, передает канал "Россия 24"."Игры кончились, начинается работа", — заявил он.Инаугурационный танец является традицией. Дональд и Мелания Трамп исполнили его под музыку Фрэнка Синатры I'll do it my way – "Я сделаю по-своему". Сам Синатра когда-то выступал на инаугурации Джона Кеннеди.На сцене к чете также присоединились дети Трампа: Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером, его сыновья Дональд-младший и Эрик с женами, а также дочь Тиффани с партнером.Между тем, первая леди США Мелания Трамп выбрала для инаугурационного бала наряд французского дизайнера Эрве Пьера, ранее занимавшего пост креативного директора дома Carolina Herrera.