Автор Гарри Поттера угодила в скандал с трансгендерами
Знаменитая автор серии книг о Гарри Поттер Джоан Роулинг угодила в громкий скандал – ее обвинили в трансфобии (нетерпимость к трансгендерам).
Причиной послужило ее сообщение в Twitter о поддержке женщины, которую уволили с работы, передает The Guardian.
Майю Форстейтер сняли с должности научного сотрудника международного исследовательского центра Centre for Global Development в Лондоне из-за оскорблений в адрес трансгендеров. Женщина писала, что мужчины в платьях и на каблуках все равно «не могут стать женщинами. Также Майя выступила за запрет транс-женщинам участвовать соревноваться в женских видах спорта.
"Одевайтесь, как вам угодно. Называйте себя, как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален?!" – написала Роулинг по поводу увольнения Майи.
Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who’ll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya#ThisIsNotADrill
Ее слова вызвали негодование среди членов ЛГБТ-сообщества и их сторонников, обвинивших Роулинг в трансфобии.
Что примечательно, это уже не первый скандал подобного рода вокруг писательницы. Ранее она поставила лайк под постом, где утверждалось, трансженщины — это "мужчины в платьях". На нее тогда, как и в нынешней ситуации, накинулись с критикой, из-за чего представителю Джоан пришлось оправдываться.