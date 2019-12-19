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Автор Гарри Поттера угодила в скандал с трансгендерами | Фото:21.12 06:14   MIGnews.com

Автор Гарри Поттера угодила в скандал с трансгендерами

Знаменитая автор серии книг о Гарри Поттер Джоан Роулинг угодила в громкий скандал – ее обвинили в трансфобии (нетерпимость к трансгендерам).

Причиной послужило ее сообщение в Twitter о поддержке женщины, которую уволили с работы, передает The Guardian.

Майю Форстейтер сняли с должности научного сотрудника международного исследовательского центра Centre for Global Development в Лондоне из-за оскорблений в адрес трансгендеров. Женщина писала, что мужчины в платьях и на каблуках все равно «не могут стать женщинами. Также Майя выступила за запрет транс-женщинам участвовать соревноваться в женских видах спорта.

"Одевайтесь, как вам угодно. Называйте себя, как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален?!" – написала Роулинг по поводу увольнения Майи.

Ее слова вызвали негодование среди членов ЛГБТ-сообщества и их сторонников, обвинивших Роулинг в трансфобии.

Что примечательно, это уже не первый скандал подобного рода вокруг писательницы. Ранее она поставила лайк под постом, где утверждалось, трансженщины — это "мужчины в платьях". На нее тогда, как и в нынешней ситуации, накинулись с критикой, из-за чего представителю Джоан пришлось оправдываться.


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