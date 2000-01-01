21.12 05:05 MIGnews.com

Кристофер Нолан награжден орденом Британской империи

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Известный режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан получил из рук принца Уильяма от лица королевы Великобритании Елизаветы II орден Британской империи за вклад в кинематограф."Мне кажется, кино — отличный способ вместе провести время и одна из величайших форм искусства. Приятно видеть, что кинематограф оказался удостоен чести получить такую награду", - сказал Нолан после церемонии награждения, которая состоялась в официальной резиденции королевской семьи - Букингемском дворце.Нолан приобрел широкую известность благодаря фильмам "Начало", трилогии "Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и другим.