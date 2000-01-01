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Twitter внезапно удалили тысячи аккаунтов: в чем причина | Фото:20.12 18:37   MIGnews.com

Twitter внезапно удалил тысячи аккаунтов: в чем причина

Модераторы социальной сети Twitter заблокировали тысячи аккаунтов из-за их связи с властями Саудовской Аравии (КСА).

В публичном сообщении утверждается, что в общей сложности было удалено около 5 929 учетных записей, которые предназначались для дискуссий о Саудовской Аравии.

Модераторы объяснили соответствующие меры тем, что была нарушена "политика по части борьбы с манипуляциями".

В частности, администрация Twitter в ходе расследования установила связь между аккаунтами и прогосударственной информационной кампанией, которую проводила в соцсети Саудовская Аравия. Удаленные учетные записи были ключевым связующим элементом целой сети, состоящей из 88 тысяч аккаунтов, которая распространяла спам.

"Прежде всего, аккаунты распространяли сообщения, благоприятные для властей Саудовской Аравии, в основном за счет использования недостоверной тактики взаимодействия, такой как лайки, ретвиты и ответы", – сказано в сообщении.


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