20.12 18:37 MIGnews.com

Twitter внезапно удалил тысячи аккаунтов: в чем причина

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Модераторы социальной сети Twitter заблокировали тысячи аккаунтов из-за их связи с властями Саудовской Аравии (КСА).В публичном сообщении утверждается, что в общей сложности было удалено около 5 929 учетных записей, которые предназначались для дискуссий о Саудовской Аравии.Модераторы объяснили соответствующие меры тем, что была нарушена "политика по части борьбы с манипуляциями".В частности, администрация Twitter в ходе расследования установила связь между аккаунтами и прогосударственной информационной кампанией, которую проводила в соцсети Саудовская Аравия. Удаленные учетные записи были ключевым связующим элементом целой сети, состоящей из 88 тысяч аккаунтов, которая распространяла спам."Прежде всего, аккаунты распространяли сообщения, благоприятные для властей Саудовской Аравии, в основном за счет использования недостоверной тактики взаимодействия, такой как лайки, ретвиты и ответы", – сказано в сообщении.