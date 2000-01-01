Муж Елизаветы II госпитализирован

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп был госпитализирован 20 декабря.
В Букингемском дворце успокоили общественность, что это, скорее, меры предосторожности по настоянию королевского врача, передает ВВС.
По данным издания, 98-летний герцог Эдинбургский размещен в госпитале Короля Эдварда VII в Лондоне. В медучреждении он проведет стандартную проверку и будет наблюдаться из-за текущих заболеваний, о которых во дворце не распространяются.
Принц Филипп в 2017 году официально прекратил выполнение королевских обязанностей, но появлялся на мероприятиях вместе с остальными членами семьи. В январе 2009 года он попал в аварию, лично управляя своим Land Rover.
В частности, он тогда столкнулся на дороге с машиной, в которой находились две женщины и маленький ребенок. Один человек сломал руку, а младенец, как и сам герцог, не пострадал. После инцидента муж королевы отказался от водительских прав.