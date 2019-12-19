20.12 16:08 MIGnews.com

Израиль признан лучшим организатором Евровидения

#ESC2019🇮🇱 is YOUR #ESCBestOfTheDecade🏆



Congratulations also to #ESC2018🇵🇹 who made it all the way to the final round!👏 #Eurovision pic.twitter.com/IfhiXRcvvk — Eurovision Song Contest (@Eurovision) December 19, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Израиле признан лучшим за последние 10 лет.Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунт Eurovision Song Contest."Израиль, это Ваша награда ESCBestOfTheDecade. Поздравляем также с получением ESC2018🇵🇹, который прошел весь путь до финального раунда", – сказано в сообщении.Израиль получил право "хозяина" конкурса в 2019 году, поскольку представительница страны Нетта Барзилай одержала убедительную победу годом ранее.