20.12 16:08 MIGnews.com
Израиль признан лучшим организатором Евровидения
Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Израиле признан лучшим за последние 10 лет.
Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунт Eurovision Song Contest.
"Израиль, это Ваша награда ESCBestOfTheDecade. Поздравляем также с получением ESC2018🇵🇹, который прошел весь путь до финального раунда", – сказано в сообщении.
Израиль получил право "хозяина" конкурса в 2019 году, поскольку представительница страны Нетта Барзилай одержала убедительную победу годом ранее.
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