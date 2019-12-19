Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Израиль признан лучшим организатором Евровидения за 10 лет | Фото:20.12 16:08   MIGnews.com

Израиль признан лучшим организатором Евровидения

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Израиле признан лучшим за последние 10 лет.

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунт Eurovision Song Contest.

"Израиль, это Ваша награда ESCBestOfTheDecade. Поздравляем также с получением ESC2018🇵🇹, который прошел весь путь до финального раунда", – сказано в сообщении.




Израиль получил право "хозяина" конкурса в 2019 году, поскольку представительница страны Нетта Барзилай одержала убедительную победу годом ранее.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:26
Родители стрелка с Лубянки рассказали, кем был их сын
15:45
Месторождение нефти в Сирии охраняют саудовские военные
15:28
Вопреки переговорам – новое задержание израильтян в Москве
14:44
"Международный суд не имеет юридической силы в Израиле"
14:13
Саар обещает разморозить строительство в Иерусалиме
13:33
Наступление Сирии и РФ в Идлибе: более 60 жертв  
13:16
В Бельгии ищут сбежавших заключенных
13:05
Франция и Британия – первые в ЕС по насилию над женщинами
13:00
Либерман: Дери предал меня лично - никогда не прощу его
12:47
Ливанцы протестуют против сторонника "Хезболлы"
12:21
Девушка из Великобритании вышла замуж сама за себя
12:16
"Ганц должен освободить место для Габи Ашкенази"
12:01
"Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" объединяются
11:48
В Израиль возвращается скандальный комик Джим Джеффрис
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus