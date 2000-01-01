20.12 11:48 MIGnews.com

В Израиль возвращается скандальный комик Джим Джеффрис

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Комик Джим Джеффрис приедет в Израиль в третий раз на этих выходных.42-летний австралийско-американский комик и актер, наиболее известный по "Шоу Джима Джеффериса" выступит в Шломо Групп Холл в Тель-Авиве в субботу вечером, 21 декабря, в рамках его тура "Ночной Разговор".Джеффрис впервые выступил в Израиле в 2016 году и вернулся на второй концерт в 2018 году.Джефферис, известный своими непристойным и часто вульгарным комедийным стилем, в своих выступлениях и телевизионных шоу затрагивает темы политкорректности, политки и не раз говорил о еврейском государстве.В прошлом году Джефферис представил в своем комедийном шоу сегменты, сосредоточенные на израильтянах, включая один из них, посвященный небольшому движению против обрезания в Израиле.Билеты на шоу в субботу вечером варьируются в цене от 259 до 399 шекелей.