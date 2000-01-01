20.12 12:21 MIGnews.com
Девушка из Великобритании вышла замуж сама за себя
Жительница Лондона Сандра Бланко вышла замуж сама за себя.
Девушка встречалась с молодым человеком почти два года, он сделал ей предложение, но незадолго до бракосочетания бросил её.
Сандра решила обратить ситуацию в свою пользу, ведь деньги за организацию торжества ей возвращать не хотели. Поэтому девушка пригласила на свадьбу актера и вышла замуж сама за себя.
Невеста дала клятву относиться к себе бережно и с заботой.
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