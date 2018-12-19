Буш-старший 10 лет тайно спонсировал мальчика

Бывший президент США Джордж Буш-старший тайно помогал филиппинскому мальчику по имени Тимоти на протяжении десяти лет.
По данным телеканала, он использовал псевдоним. Как отмечается, Буш перечислял средства на его образование, внеклассные мероприятия и питание.
"Я хочу быть твоим другом по переписке. Я старый человек, мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы еще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе, и буду иногда писать тебе. Удачи", — говорится в письме, пишет usatoday.
Подчеркивается, что Джордж Буш задумался о спонсировании ребенка после того, как он в 2001 году посетил рождественский концерт в Вашингтоне.