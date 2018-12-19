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Новое творение Banksy - ребенок, играющий с пеплом 21.12 00:17   MIGnews.com

Новое творение Banksy - ребенок, играющий с пеплом

Британский художник-аноним Banksy нарисовал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот. Видео работы он опубликовал на своей странице в Instagram.

Граффити было создано на углу одного из гаражей города. Местные жители попросили городской совет сохранить изображение, т.к. оно может принести им выгоду и привлечь туристов.

Отметим, что на видео, которое выложил художник сначала заметно изображение ребенка, который ловит ртом снежинки. Справа от него стоят детские санки. Затем камера смещается и показывает другую сторону гаража: оказывается, что ребенок играет не со снегом, а с пеплом из горящего мусорного бака.

В конце ролика Бэнкси запечатлил панораму города с заводскими трубами от сталелитейного завода компании Tata Steel (один из крупнейших металлургических предприятий Европы) и вредными выбросами из них.



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