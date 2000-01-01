20.12 23:07 MIGnews.com

Маколей Калкин вновь "Один дома", но вместе с Google

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Для рекламы голосового помощника Google актер Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме "Один дома", повторил сцены из картины.Так, уже взрослый Маколей Калкин снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы.Отметим, что герой актера просит голосового помощника включить операцию "Кевин", создающую иллюзию, что в доме находится много людей.Кроме того, он устанавливает себе напоминания и управляет системой "умный дом".