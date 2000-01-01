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Спорный инстаграмм-аккаунт раввина Носикова 20.12 10:41   MIGnews.com

«У меня чистосердечное признание: я раввин и я инстаблогер»

В России от раввина ожидают, чтобы он был таким же, как и государство: консервативным, уважаемым и традиционным. Однако некоторые пионеры отказываются от шаблона и используют социальные сети, чтобы быть на связи, и не только со своей общиной.

В Воронеже, которых в 500 километрах южнее Москвы, работает раввин Авигдор Носиков, уроженец Санкт-Петербурга, и конкурирует с интересными соперниками за последователей: «Когда я организую молодежный Каббалат Шаббат (встречу субботы), моими конкурентами не являются Хабад, Гилель или Сохнут. Настоящие конкуренты – это ночные клубы, кинотеатры и прочие увеселительные заведения города, - отмечает раввин. - Мой маркетинг должен быть не хуже вышеперечисленных».

Аккаунт Раввина Носикова @voronezhrabbi в сети Инстаграмм занимает уникальную нишу, показывая его на пляже, с автоматом на велосипеде и на селфи с солдатами: «Есть много аккаунтов в Инстаграмм, рассказывающих о Торе, каббале, хасидзме. Моя задача совершенно другая, я хочу показать, что жизнь соблюдающего еврея веселая, колоритная и яркая, и не вопреки, а благодаря нашей традиции. Мне не мешает публикация моей фотографии на пляже в шортах, потому что это тоже часть моей жизни. Людям, особенно молодым, неинтересно читать о споре Маймонида с философией Аристотеля. Они просто смотрят на мою жизнь через призму Инстаграмм и спрашивают себя: хотел бы я так жить или нет?».

Инстаграмм-аккаунт раввина Носикова спорный в глазах некоторых людей, и даже из его общины, но он уверен, что это правильный подход: «Я не должен получать у кого-либо разрешение на ведение своей странички в соцсети, так как я несу ответственность за свои поступки только перед Всевышним. Соответствовать ожиданиям всех – не моя задача. Я уверен, что Моисей тоже пользовался бы Инстаграмм и другими социальными сетями, если бы он мог таким образом положительно влиять на народ Израиля».

Аккаунт раввина Носикова направлен также на диалог с неевреями: «Чем больше людей знают истинные ценности иудаизма, тем проще будет евреям в России придерживаться своих традиций. В Нью-Йорке считается нормальным, что соблюдающий еврей приходит на работу в кипе, воздерживается от некоторых угощений согласно правилам кашрута. В России в большинстве общественных мест такое поведение пока еще не воспринимают с пониманием. Чем больше россиян будет знать и понимать различные аспекты иудаизма, тем проще будет евреям жить в России, соблюдая традицию своего народа».


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