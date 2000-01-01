Секс-скандал в Раде: замминистра назначена «через постель»
Опубликована запись разговора нескольких нардепов из партии "Слуга народа", в котором было упомянуто назначение на должность заместителя министра "через постель". В тематическом телеграм-канале после этого заявили, что речь шла о заместителе министра транспорта и инфраструктуры Александре Клитиной.
Информацию о личности скандально назначенного на высокий пост чиновника предоставил народный избранник от "Слуги народа" Антон Поляков, который опубликовал отрывок беседы депутатов, обсуждавших Клитину. Об этом сообщает издание Страна.UA.
Текстовая расшифровка разговора: "Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела. - Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! - Капец, конечно, нееее, хороша подруга - У кого-то 5 детей? - У вас там интересно - А Савченко где? - Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что… - Ну понятно".
Александра Клитина занимает пост замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В министерстве она работала с 2015 по 2016 год на должности советника министра, затем до 2018-го - директором группы поддержки реформ. Поле этого был перерыв на год, однако после назначения нового правительства она стала замом министра транспорта Криклия.