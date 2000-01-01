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Владимир Дантес получил серьезную травму 20.11 19:37   MIGnews.com

Владимир Дантес получил серьезную травму

Владимир Дантес травмировал ногу во время игры в баскетбол. О своей травме муж Дорофеевой сообщил на своей страничке в Instagram.

"Делая это фото, я еще не знал, что тестировать MINI COUNTRYMAN буду очень необычным способом.

Короче, забрав эту девочку я представлял, как буду рассекать по Киеву, заезжая на всякие модные тусовочки, потому что привлечь внимание сидя за рулем этой машины, ооочень легко! Но! Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам. И ночью добрался очень быстро до травмпункта. Вечером еду на МРТ. Поэтому ждите сториз тест-драйва от искалеченного меня", - поделился эмоциями Дантес под своей фотографией с новой машиной.


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