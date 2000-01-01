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`Грета Тунберг - путешественница во времени?` | Фото:21.11 00:03   MIGnews.com

"Грета Тунберг - путешественница во времени?"

В сети появилась фотография, датированная 1898 годом, на которой запечатлена девочка удивительно похожая на экоактивистку Грету Тунберг. Многие пользователи решили, что она на самом деле путешественница во времени, которая прибыла предупредить нас о серьезности климатической катастрофы. Об этом пишет New York Post.

Снимок был взят из архивов Вашингтонского университета. На нем изображены трое детей, которые работают на золотых рудниках в Канаде. Одна из них - девочка, которая многим напомнила Тунберг. Фото опубликовал в Twitter блогер Джек Стрэндж.

"Итак, "Грета Тунберг" на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета - путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас", - написал автор.

"Грета Тунберг - путешественница во времени, которую послали предупредить нас об изменении климата?" - спросил пользователь Гильерме Ина Феррейра. "Зачем она отправилась в 1898-й? Она видела прошлое, настоящее и будущее ради накопления знаний, на мой взгляд".




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