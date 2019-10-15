20.10 14:38 MIGnews.com
Семья Заворотнюк обнадежила фанатов актрисы
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", перенесла две операции, которые якобы дали позитивные результаты.
Об этом сообщили родственники актрисы на ее официальной странице в социальной сети Instagram, отметив, что новостной телеграм-канал Mash регулярно публикует ложь о тяжелом состоянии Заворотнюк.
Несмотря на это, в сети и дальше распространяют информацию, актрису то разбил паралич, то она находится то в сопоре – предкоматозном состоянии, хотя родные уже неоднократно опровергли эти данные.
В крайней публикации семья Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса действительно больна и проходит лечение. Диагноз она не уточнили.
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Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!
Допис, поширений
Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) 15 Жов 2019 р. о 12:50 PDT
"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - говорится в обращении.
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