20.10 14:38 MIGnews.com

Семья Заворотнюк обнадежила фанатов актрисы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", перенесла две операции, которые якобы дали позитивные результаты.Об этом сообщили родственники актрисы на ее официальной странице в социальной сети Instagram, отметив, что новостной телеграм-канал Mash регулярно публикует ложь о тяжелом состоянии Заворотнюк.Несмотря на это, в сети и дальше распространяют информацию, актрису то разбил паралич, то она находится то в сопоре – предкоматозном состоянии, хотя родные уже неоднократно опровергли эти данные.В крайней публикации семья Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса действительно больна и проходит лечение. Диагноз она не уточнили."Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - говорится в обращении.