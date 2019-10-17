20.10 11:06 MIGnews.com

Вокруг "наркоманки" Бочкаревой разгорелся новый скандал

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Российскую актрису Наталью Бочкареву обвинили в пиаре на скандале с кокаином в трусах.Об этом звезда, которую на данной почве лишили водительских прав, написала в Instagram."Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. Да уж. А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше. Конечно, это все шутки", – написала актриса.По словам Бочкаревой, она все равно рада, не смотря на давление, что после случившегося вокруг оказалось много неравнодушных людей."Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств. Вы все делаете меня сильнее", – резюмировала Бочкарева.