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Вокруг `наркоманки` Бочкаревой разгорелся новый скандал | Фото:20.10 11:06   MIGnews.com

Вокруг "наркоманки" Бочкаревой разгорелся новый скандал

Российскую актрису Наталью Бочкареву обвинили в пиаре на скандале с кокаином в трусах.

Об этом звезда, которую на данной почве лишили водительских прав, написала в Instagram.

"Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. Да уж. А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше. Конечно, это все шутки", – написала актриса.

По словам Бочкаревой, она все равно рада, не смотря на давление, что после случившегося вокруг оказалось много неравнодушных людей.

"Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств. Вы все делаете меня сильнее", – резюмировала Бочкарева.

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Спасибо всем причастным к написанию этой «замечательной» статьи и за такую гениальную версию пиара😑✊🏼 Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула🤦🏻♀ Да уж... А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг?🤔 Международный терроризм?? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше... Конечно, это все шутки. Но, дорогие представители средств массовой информации, ВЫ СЕРЬЕЗНО?? Не взирая на все это давление, на эти гадости, я безумно рада, что, после случившегося, вокруг меня оказалось столько неравнодушных людей🙏🏼 Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств😅 Вы все делаете меня сильнее💪🏼 #натальябочкарева #бочкарева #натальябочкарёва #bochkareva #сми #хейтеры #пиар #журналисты #всечтонеубиваетделаетсильнее

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)




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