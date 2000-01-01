21.09 05:48 MIGnews.com

Британский рэппер принес на концерт голову Бориса Джонсона

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Британский рэппер Slowthai скандально выступил на церемонии вручения премии Mercury Prize. В конце своего выступления он вынес на сцену муляж головы Бориса Джонсона. Один из 12 номинантов на ежегодную награду, 24-летний музыкант из Нортгемптона, был одним из последних выступавших.Раздевшись до пояса, рэппер схватил фальшивую голову с пола и закричал: "F *** Борис Джонсон. F *** все".Это обрадовало публику, которая поприветствовала его овациями. Ведущий шоу Лорен Лаверн отреагировал на этот инцидент, сказав: "Slowthai продемонстрировал свои собственные взгляды". Рэппер был номинирован за свой альбом Nothing Great About Britain.