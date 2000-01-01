Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Чернобыль на льду: Плавучая российская АЭС прибыла на базу 20.09 23:24   MIGnews.com

Чернобыль на льду: Плавучая российская АЭС прибыла на базу

Первая российская атомная электростанция "Академик Ломоносов", в народе известная как "Чернобыль на льду", прибыла на свою постоянную базу недалеко от Аляски.

Станция заменит угольную электростанцию ​​и устаревшую атомную электростанцию, обеспечивающую более 50 000 человек электроэнергией на Чукотке.

Небольшие электростанции были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать электричеством труднодоступные районы России. Они могут работать без остановок и без необходимости дозаправки в течение трех-пяти лет.

Группы по защите окружающей среды, в том числе Гринпис, уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем безопасности на атомной станции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
Девушка своим длинным языком заработала $100 тыс.  
21:36
Саудовская Аравия нанесла удар по позициям хути в Йемене
21:09
Основатель BDS не смог выступить в Англии из-за визы
20:47
ВКС России сбили израильский беспилотник в Сирии
20:04
Жертва Эпштейна заявила об интимных связях с принцем Эндрю
18:47
Несколько тысяч палестинцев протестуют на границе с Газой
18:21
"Хизбалла": Иран уничтожит Саудовскую Аравию
18:02
Сын жертв теракта в Мумбаи отметил бар-мицву
17:27
Офицер ЦАХАЛа ранен камнем, попавшим в его машину
17:18
Афганистан: удар американского дрона убил мирных жителей
17:04
Саудовская Аравия допустила журналистов к атакованным НПЗ
16:33
"Защити свое будущее": в Тель-Авиве прошла акция протеста
16:10
Зариф: Иран не хочет войны, но будет защищаться
15:30
Центр языка жестов критикуют из-за слова "еврей"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus