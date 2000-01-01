Чернобыль на льду: Плавучая российская АЭС прибыла на базу
Первая российская атомная электростанция "Академик Ломоносов", в народе известная как "Чернобыль на льду", прибыла на свою постоянную базу недалеко от Аляски.
Станция заменит угольную электростанцию и устаревшую атомную электростанцию, обеспечивающую более 50 000 человек электроэнергией на Чукотке.
Небольшие электростанции были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать электричеством труднодоступные районы России. Они могут работать без остановок и без необходимости дозаправки в течение трех-пяти лет.
Группы по защите окружающей среды, в том числе Гринпис, уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем безопасности на атомной станции.