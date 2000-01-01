20.09 23:24 MIGnews.com

Чернобыль на льду: Плавучая российская АЭС прибыла на базу

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Первая российская атомная электростанция "Академик Ломоносов", в народе известная как "Чернобыль на льду", прибыла на свою постоянную базу недалеко от Аляски.Станция заменит угольную электростанцию ​​и устаревшую атомную электростанцию, обеспечивающую более 50 000 человек электроэнергией на Чукотке.Небольшие электростанции были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать электричеством труднодоступные районы России. Они могут работать без остановок и без необходимости дозаправки в течение трех-пяти лет.Группы по защите окружающей среды, в том числе Гринпис, уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем безопасности на атомной станции.