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Мемориальный зал павших израильтян получит премию | Фото:20.09 12:47   MIGnews.com

Мемориальный зал павших израильтян получит премию

Национальный мемориальный зал павших израильтян, расположенный на горе Герцля, получил международную премию Дедало Миноссе за ввод здания в эксплуатацию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-релизе Миноссе.

Мемориал был разработан израильской архитектурной компанией Kimmel Eshkolot Architects по заказу Министерства обороны. Его разместили внутри горы, где сейчас находится уединенное и тихое место для воспоминаний о тех, кто отдал свои жизни за Израиль.

Имена и дата смерти солдат расписаны на кирпичах, которые соединены между собой и возвышаются высокой колонной. В центре зала горит вечный огонь, посвященный неизвестным солдатам Израиля.

Этот зал создан в память обо всех израильских военных и жертвах войны, начиная с 1860 года по сегодняшний день. Мемориальный открылся 30 апреля 2017 года.


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