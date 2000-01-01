Мемориальный зал павших израильтян получит премию

Мемориал был разработан израильской архитектурной компанией Kimmel Eshkolot Architects по заказу Министерства обороны. Его разместили внутри горы, где сейчас находится уединенное и тихое место для воспоминаний о тех, кто отдал свои жизни за Израиль.
Имена и дата смерти солдат расписаны на кирпичах, которые соединены между собой и возвышаются высокой колонной. В центре зала горит вечный огонь, посвященный неизвестным солдатам Израиля.
Этот зал создан в память обо всех израильских военных и жертвах войны, начиная с 1860 года по сегодняшний день. Мемориальный открылся 30 апреля 2017 года.