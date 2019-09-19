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На шее Заворотнюк увидели странный шрам | Фото:20.09 11:39   MIGnews.com

На шее Заворотнюк увидели странный шрам

Весной этого года актриса Анастасия Заворотнюк приехала в Ереван со странным шрамом на шее.

Сейчас его связывают биопсией загрудинных узлов, хотя на тот момент звезда никак не показывала, что плохо себя чувствует, и поэтому никто даже не обратил внимания на шрам. Организатор поездки Изобелла Пирози дала комментарий "МК".

"Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью, провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла. Она пребывала в прекрасном настроении. Более того, у Заворотнюк оказался отменный аппетит. Помню, как мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Еле встали из-за стола. Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила", – вспомнила Пирози.

Тот факт, что Заворотнюк была заторможена, организатор списала на банальную усталость, так как они много времени провели на ногах.

"Сейчас многие обсуждают шрам. Но тогда я даже не заметила его. И Анфиса Чехова не обратила внимание", – добавила она.


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