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Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту | Фото:21.07 07:09   MIGnews.com

Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту

Германия раскритиковала нежелание Марка Цукерберга, основателя и гендиректора Faecbook, удалять сообщения, в которых говорится об отрицании Холокоста.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

Министр юстиции Катарина Барли заявила, что такая политика противоречит немецкому законодательству, которое уже несколько десятилетий запрещает отрицание Холокоста и любые нацистские символы.

"Антисемитизму нет места. Это касается словесных и физических нападок на евреев, а вместе с тем и отрицания Холокоста. Последнее также требует наказания и будет строго преследоваться", - говорится в заявлении министра для Politico Europe.

Напомним, Марк Цукерберг заявил в среду, что администрация Facebook не будет удалять записи пользователей, в которых содержится информация об отрицании Холокоста.

По словам американского миллиардера, такие записи, касающиеся категорического отрицания факта убийства нацистами, по меньшей мере, шести миллионов евреев, с большой вероятностью являются результатом введения в заблуждение, а не злых намерений.
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