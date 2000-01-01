Берлин раскритиковал Цукерберга за его позицию по Холокосту

Министр юстиции Катарина Барли заявила, что такая политика противоречит немецкому законодательству, которое уже несколько десятилетий запрещает отрицание Холокоста и любые нацистские символы.
"Антисемитизму нет места. Это касается словесных и физических нападок на евреев, а вместе с тем и отрицания Холокоста. Последнее также требует наказания и будет строго преследоваться", - говорится в заявлении министра для Politico Europe.
Напомним, Марк Цукерберг заявил в среду, что администрация Facebook не будет удалять записи пользователей, в которых содержится информация об отрицании Холокоста.
По словам американского миллиардера, такие записи, касающиеся категорического отрицания факта убийства нацистами, по меньшей мере, шести миллионов евреев, с большой вероятностью являются результатом введения в заблуждение, а не злых намерений.