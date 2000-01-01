21.07 05:27 MIGnews.com

Отель в Нью-Йорке угощает гостей мороженным за 1500 долларов

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Один из нью-йоркских отелей Baccarat Hotel предлагает посетителям уникальный торт по цене 1500 долларов, сообщает в пятницу, 20 июля Reuters.Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а также вручную расписан тремя видами цветного шоколада.Лакомство состоит из ванильного мороженого, изготовленного из импортных ванильных бобов из Мадагаскара.Сверху его покрывают тремя граммами трюфеля, смешанными с темным шоколадом Манджари из Мадагаскара и золотыми какао-бобами Valrhona. Дальше мороженое укладывают в расписанную вручную белую шоколадную оболочку.Все это сверху поливают соусом из шампанского (из гибискуса и цитрусового безе). Затем мороженое украшают помадными бабочками, тонкими нитями сахара, а также мелкими золотыми и серебряными листьями.Однако гостей больше всего удивит посуда, в которой подают десерт - специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой.Если же оставить посуду в ресторане - десерт может стоить значительно дешевле - всего лишь три сотни долларов.