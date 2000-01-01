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Ученые в Египте вскрыли `проклятый` саркофаг | Фото:21.07 03:25   MIGnews.com

Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг

Египетские археологи вскрыли, найденный в Александрии, таинственный 30-тонный черный саркофаг и обнаружили там три скелета, сообщает в пятницу, 20 июля Reuters.

Глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Визири заявил, что одна из мумий имеет повреждения черепа, это свидетельствует о том, что при жизни человек мог быть воином. Также останки получили серьёзные повреждения, поскольку в саркофаг просочилась вода.

По словам археологов, мумии не принадлежали к королевским семьям, поскольку на саркофаге нет соответствующих надписей. Специалисты планируют выяснить, кто именно был здесь захоронен, а также восстановить внешний облик погребённых людей.

Ориентировочный вес саркофага составляет 30 тонн, его длина — 2,75 метра, ширина — 1,65 метра и высота — 1,85 метра.

Отметим, что это самый крупный гроб из всех, что находили в Александрии. Размер саркофага породил предположение, что в нем могли захоронить самого Александра Македонского, основавшего город восемью годами ранее.

Догадка подкреплялась уже существующими теориями историков, что завоеватель был похоронен именно в Александрии в 323 году, но его гробница пока не найдена. Способствуют развитию слухов необычно большие размеры и не характерный для саркофагов черный цвет.

По другой версии, упомянутой в публикации, в саркофаге могло находиться тело представителя ранней династии фараонов.
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