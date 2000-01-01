20.07 14:11 MIGnews.com

Из жизни ушла первая жена Высоцкого

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Известная актриса с более чем почти 60-летним опытом игры а сцене, и по совместительству первая жена В. Высокого, скончалась после борьбы с тяжелой болезнью. О смерти Изы Высоцкой сообщил Тагильский драматический театр на своей странице "Вконтакте"."Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!", - указано в сообщении театра.высоцкая прославилась не только тем, что была замужем за столь известной и непосредственной личностью, но и сама она работала на многих сценах, тогда еще Советского союза, начиная с 1960 года.В частности, Иза украшала Киевский театр имени Леси Украинки, Ростовский, Пермский, Владимирский, позже перебралась в Тагильский.