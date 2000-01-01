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Израильская суперзвезда заразилась коронавирусом 20.06 19:16   MIGnews.com

Израильская суперзвезда заразилась коронавирусом

Знаменитая израильская певица и звезда реалити-шоу Нинет Тайб, застрявшая в Израиле из-за карантина, заболела коронавирусом.

Тайб находилась поблизости от выявленного инфицированного носителя. Ей сделали тест на коронавирус, и результаты оказались положительными.

Тайб и ее окружение не комментируют данную информацию.

Нинет вернулась в Израиль из Америки на непродолжительное время на свадьбу сестры, Софии. Коронавирус, однако, разрушил все планы - свадьба была отложена, а Нинет пришлось остаться в Израиле.

Нинет и ее муж, Йоси Мизрахи, решили переждать эпидемию в Израиле, и даже записали дочку, Эмили в детский сад в Тель-Авиве. Предполагается, что семья звезды останется в Израиле минимум до августа.


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