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Анджелина Джоли рассказала почему развелась с Брэдом Питтом | Фото:20.06 22:32   MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала почему развелась с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, почему развелась с Брэдом Питтом. Об этом она поведала в интервью журналу Vogue.

По словам звезды, развод был необходим для благополучия детей и он был правильным шагом.

"Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой", - заявила Джоли, добавив, что её дети "очень смелые и сильные молодые люди".

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году и развелись спустя пять лет, после долго бракоразводного процесса.


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