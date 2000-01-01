20.06 22:32 MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала почему развелась с Брэдом Питтом

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Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, почему развелась с Брэдом Питтом. Об этом она поведала в интервью журналу Vogue.По словам звезды, развод был необходим для благополучия детей и он был правильным шагом."Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой", - заявила Джоли, добавив, что её дети "очень смелые и сильные молодые люди".Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году и развелись спустя пять лет, после долго бракоразводного процесса.