20.06 08:22 MIGnews.com
Netflix увеличил цены для израильских пользователей
Компания Netflix объявила о том, что увеличивает расценки на свои услуги для израильских пользователей.
Базисный пакет будет обходиться израильтянам в 33 шекеля в месяц, за ним следует пакет стоимостью 47 шекелей. Самый дорогой пакет будет стоить 61 шекель.
Netflix объявил: мы изменяем время от времени расценки на наши услуги. Это отражает те значительные инвестиции , которые мы делаем для улучшения качества предоставляемого нами продукта”.
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