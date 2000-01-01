Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Netflix увеличил цены для израильских пользователей 20.06 08:22   MIGnews.com

Netflix увеличил цены для израильских пользователей

Компания Netflix  объявила о том, что увеличивает расценки на свои услуги для израильских пользователей.

Базисный пакет будет обходиться израильтянам в 33 шекеля в месяц, за ним следует пакет стоимостью 47 шекелей. Самый дорогой пакет будет стоить 61 шекель.

Netflix  объявил: мы изменяем время от времени расценки на наши услуги. Это отражает те значительные инвестиции , которые мы делаем для улучшения качества предоставляемого нами продукта”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:25
Израильская телезвезда арестована за приставания к малолетке
09:05
"Наша цель – добиться того, чтобы Либерман исчез"
08:47
Еш Атид: Яалон в Кнессете - благодаря нам
07:38
Париж: 79-летней еврейке пробили голову металлическим шаром
06:46
Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме
06:20
Главы местных советов: больше бомбоубежищ на севере
05:22
Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка
04:20
Искусственные острова Шотландии созданы 5600 лет назад
03:18
Презентовано новое авто Джеймса Бонда
02:23
В Австралии донор спермы признан законным отцом ребенка
01:15
Boeing подписала контракт на новые самолеты серии МАХ
00:33
90% мобильных приложений оказались уязвимыми
23:00
На клавиатуре для Windows может появиться новая кнопка
22:00
Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus