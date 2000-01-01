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Среди израильских школьников возросло насилие 20.06 22:00   MIGnews.com

Среди израильских школьников возросло насилие

Сообщения о физическом и словесном насилии среди учеников израильских средних школ за пять лет участились на 100%. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании TALIS (Международный мониторинговый опрос преподавания и обучения ОЭСР).

В отчете говорится, что 26% директоров средних школ Израиля сообщают по крайней мере об одном случае словесного или физического насилия или их угроз среди учеников раз в неделю. Средний показатель по ОЭСР составляет 14%.

В 2013 году данное исследование было впервые проведено в Израиле. По его итогам 13% директоров сообщили о таком поведении.


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