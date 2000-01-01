У Романа Абрамовича – самый дорогой дом в Израиле

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел самый дорогой дом в Израиле.
Сумма сделки составила 250 миллионов шекелей.
Архитектор Орли Шрем рассказывает: “В комплексе есть главный дом, площадью две тысячи квадратных метров, и другой дом поменьше. Архитектура очень прозрачна, есть патио, есть бассейн, в котором отражается дом, скульптура высотой десять метров”.
Шрем уверена, что дом оправдает уплаченную за него цену: “Он большой, но уютный. Несмотря на то, что это очень современный дом, этот дом – навсегда”.
Архитектор также выразила надежду на то, что Абрамович не будет изменять ее творение, и оставит все, как есть.