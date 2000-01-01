Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











20.06 11:02   MIGnews.com

У Романа Абрамовича – самый дорогой дом в Израиле

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел самый дорогой дом в Израиле.

Сумма сделки составила 250 миллионов шекелей.

Архитектор Орли Шрем рассказывает: “В комплексе есть главный дом, площадью две тысячи квадратных метров, и другой дом поменьше. Архитектура очень прозрачна, есть патио, есть бассейн, в котором отражается дом, скульптура высотой десять метров”.

Шрем уверена, что дом оправдает уплаченную за него цену: “Он большой, но уютный. Несмотря на то, что это очень современный дом, этот дом – навсегда”.

Архитектор также выразила надежду на то, что Абрамович не будет изменять ее творение, и оставит все, как есть.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:04
ХАМАС: Весь Иерусалим исламский
10:28
Нир Баркат: Бывшему шефу Моссада стоит извиниться
10:10
ЦАХАЛ обнаружил сторожевую башню эпохи Первого Храма
10:06
Экс-глава Моссада: Не останусь в Израиле Смотрича и минуты
09:25
Израильская телезвезда арестована за приставания к малолетке
09:05
"Наша цель – добиться того, чтобы Либерман исчез"
08:47
Еш Атид: Яалон оказался в Кнессете благодаря нам
08:22
Netflix увеличил цены для израильских пользователей
07:38
Париж: 79-летней еврейке пробили голову металлическим шаром
06:46
Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме
06:20
Главы местных советов: больше бомбоубежищ на севере
05:22
Вердикт суда ЕС: три полоски Adidas не торговая марка
04:20
Искусственные острова Шотландии созданы 5600 лет назад
03:18
Презентовано новое авто Джеймса Бонда
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus