20.06 12:25 MIGnews.com

Сына Леваева могут признать банкротом

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Банк Leumi подал иск против Шалома Леваева, сына израильско-российского бизнесмена, и его супруги в конце 2017 года, заявив о невыплате долгов в размере 130 000 шекелей. Отмечается, что Леваев-младший не подал возражение на исковое заявление.В ноябре 2018 года судья Ирит Вайнберг-Нутовиц предоставил банку разрешение на арест активов Леваева и назначил адвоката Эрана Кауфмана управляющим его активами. При этом стоимость активов под залогом намного выше, чем сам долг. Также судом было постановлено, что Леваев будет выплачивать 500 шекелей в месяц своим кредиторам.Во время судебного слушания по этому вопросу, состоявшегося в начале июня, представитель банка Leumi сказал, что они надеются, что Лев Леваев вмешается, так как будет выставлен на продажу дом в престижном пригороде Тель-Авива, Савьоне, который он купил для своего сына в 2015 году.Судья Иска Ротенберг сказала, что не хочет объявлять Леваева-младшего банкротом до тех пор, пока не будут отправлены уведомления по другим адресам – включая дом Льва Леваева в Савьоне, где, как считается, его сын проживает на данный момент.