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НВО выпустит режиссерскую версию `Лиги справедливости` 21.05 00:10   MIGnews.com

НВО выпустит режиссерскую версию "Лиги справедливости"

Провалившийся в 2017 году фильм Зака Снайдера "Лига справедливости" имеет свою "правильную", режиссерскую версию, названную поклонниками Snyder Cut.

Сообщается, что режиссер в первом квартале 2020 года провел презентацию своей работы, в результате чего Snyder Cut может выйти на новой стриминговой платформе HBO Max.

В каком виде это будет реализовано, пока не сообщается. Возможно, весь хронометраж разобьют на несколько эпизодов и выпустят в виде мини-сериала.

Каких-либо сроков возможной премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости "не называется.


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