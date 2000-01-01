21.05 00:10 MIGnews.com

НВО выпустит режиссерскую версию "Лиги справедливости"

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Провалившийся в 2017 году фильм Зака Снайдера "Лига справедливости" имеет свою "правильную", режиссерскую версию, названную поклонниками Snyder Cut.Сообщается, что режиссер в первом квартале 2020 года провел презентацию своей работы, в результате чего Snyder Cut может выйти на новой стриминговой платформе HBO Max.В каком виде это будет реализовано, пока не сообщается. Возможно, весь хронометраж разобьют на несколько эпизодов и выпустят в виде мини-сериала.Каких-либо сроков возможной премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости "не называется.