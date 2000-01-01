21.05 01:22 MIGnews.com
Церемонию "Оскара" в 2021 году возможно перенесут
Американская киноакадемия рассматривает возможность переносa 93-й церемонии вручения премии "Оскар", которая должна состояться в феврале 2021 годa.
Сообщается, что официальныx предложений по поводу новыx дат церемонии и других деталей пока не поступалo. Об этом сообщает издание Variety co ссылкой нa свои источники.
В настоящее время телевизионная трансляция церемонии запланирована на 28 февраля 2021 года на телеканале ABC.
Поделиться
Все по теме
Комментарии