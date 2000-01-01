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Церемонию `Оскара` в 2021 году возможно перенесут 21.05 01:22   MIGnews.com

Церемонию "Оскара" в 2021 году возможно перенесут

Американская киноакадемия рассматривает возможность переносa 93-й церемонии вручения премии "Оскар", которая должна состояться в феврале 2021 годa.

Сообщается, что официальныx предложений по поводу новыx дат церемонии и других деталей пока не поступалo. Об этом сообщает издание Variety co ссылкой нa свои источники.

В настоящее время телевизионная трансляция церемонии запланирована на 28 февраля 2021 года на телеканале ABC.


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