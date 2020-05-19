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Асаф Замир: ваше мнение о моей жене меня не интересует 20.05 14:55   MIGnews.com

Асаф Замир: ваше мнение о моей жене меня не интересует

В первый же день каденции новоиспеченного министра туризма Асафа Замира разразился скандал.

Причиной стала супруга министра, актриса, селебрити и наследница состояния в несколько миллиардов долларов Майя Вертхаймер.

Госпожа Вертхаймер опубликовала в Instagram  пост на котором она изображена в кокетливой позе в офисе министра туризма. Подпись под постом гласит “Майя Вертхаймер, министерство туризма”.  Майя также сообщает, что “они очень счастливы, что Асаф вступил в должность, но я не знаю, что они думают обо мне”.

То что думают о ней написали пользователи сети. Пост был встречен волной негативных отзывов. Майе указали на то, что она “унижает министерский офис” и символы Государства Израиль. Некоторым не понравился наряд супруги министра, и злые люди написали: Видим, что ты была мужчиной”.

Асаф Замир выступил в защиту жены и написал: Я люблю ее экстремальной любовью, чего желаю и каждому из вас. Ваше мнение о ней мало меня интересует”.




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