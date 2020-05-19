20.05 14:55 MIGnews.com

Асаф Замир: ваше мнение о моей жене меня не интересует

אוקיי, אלף שקל שאם בעלה של מירי רגב או הבת של דודי אמסלם היו מצטלמים ככה, ועוד מעלים את זה בחצי התרסה, היו גומרים אותם. כי כשאשכנזים עושים שכונה זה יוצא ״חמודי״ ולא מאיים, כשאנחנו עושים שכונה זה ״מזלזל״ ובוטה. מה שכן אסף זמיר בבירור מתפדח מכל רגע אז אני נע בין לרחם עליו ללכעוס ): pic.twitter.com/zILmIva87B — Tom Aharon (@Sachback) May 19, 2020

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В первый же день каденции новоиспеченного министра туризма Асафа Замира разразился скандал.Причиной стала супруга министра, актриса, селебрити и наследница состояния в несколько миллиардов долларов Майя Вертхаймер.Госпожа Вертхаймер опубликовала в Instagram пост на котором она изображена в кокетливой позе в офисе министра туризма. Подпись под постом гласит “Майя Вертхаймер, министерство туризма”. Майя также сообщает, что “они очень счастливы, что Асаф вступил в должность, но я не знаю, что они думают обо мне”.То что думают о ней написали пользователи сети. Пост был встречен волной негативных отзывов. Майе указали на то, что она “унижает министерский офис” и символы Государства Израиль. Некоторым не понравился наряд супруги министра, и злые люди написали: Видим, что ты была мужчиной”.Асаф Замир выступил в защиту жены и написал: Я люблю ее экстремальной любовью, чего желаю и каждому из вас. Ваше мнение о ней мало меня интересует”.