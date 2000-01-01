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Тарантино попросил воздержаться от спойлеров 21.05 03:41   MIGnews.com

Тарантино попросил воздержаться от спойлеров



Режиссер фильма Квентин Тарантино попросил поклонников, которые первыми увидят его новую картину «Однажды в Голливуде», воздержаться от спойлеров.

UPROXX сообщает, что перед мировой премьерой фильма режиссер, получивший премию «Оскар», опубликовал открытое письмо, в котором просил всех присутствующих в Каннах не портить свой новый фильм.

Он пишет: "Я люблю кино. И вы любите кино. Это путешествие, где ты открываешь для себя историю впервые, — пишет Тарантино. — Я очень рад быть здесь, в Каннах, чтобы поделиться "Однажды в Голливуде" со зрителями фестиваля. Актерский состав и съемочная группа усердно работали над созданием чего-то оригинального, и я только прошу всех избегать чего-либо, что может помешать остальным зрителям почувствовать фильм таким же образом. Спасибо".


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