21.05 03:41 MIGnews.com

Тарантино попросил воздержаться от спойлеров

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Режиссер фильма Квентин Тарантино попросил поклонников, которые первыми увидят его новую картину «Однажды в Голливуде», воздержаться от спойлеров.UPROXX сообщает, что перед мировой премьерой фильма режиссер, получивший премию «Оскар», опубликовал открытое письмо, в котором просил всех присутствующих в Каннах не портить свой новый фильм.Он пишет: "Я люблю кино. И вы любите кино. Это путешествие, где ты открываешь для себя историю впервые, — пишет Тарантино. — Я очень рад быть здесь, в Каннах, чтобы поделиться "Однажды в Голливуде" со зрителями фестиваля. Актерский состав и съемочная группа усердно работали над созданием чего-то оригинального, и я только прошу всех избегать чего-либо, что может помешать остальным зрителям почувствовать фильм таким же образом. Спасибо".