20.05 20:04 MIGnews.com

Миллион фанатов требует переснять 8 сезон "Игры престолов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Петиция Change.org, начатая на прошлой неделе под названием «Снимите 8 сезон Игр Престолов по сценарию, написанному компетентными авторами», превысила миллион подписей фанатов, которые считают, что «эта сага заслуживает финального сезона, который имеет смысл».«Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс доказали, что являются довольно некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно было бы прибегнуть», - говорится в петиции, которая призывает поклонников подписать и потребовать от HBO замены авторов и переснять последний сезон.Петиция была впервые размещена на странице Reddit's r/freefolk после выхода в эфир четвертой серии последнего сезона «Игры престолов», с впечатляющей аудиторией в 17,2 миллиона зрителей.Неделю спустя - и после выхода в эфир предпоследнего эпизода, вызвавшего резкую критику, - петицию уже подписали более миллиона поклонников сериала, как сообщает Jerusalem Post.Петиция была написана Диланом Д. из Техаса, который признал, что те, кто подписал петицию, “естественно, не могут ожидать, что HBO полностью переделает сезон", поскольку это будет безумно затратно переснять все серии. Однако он объяснил, что причина петиции заключается в том, что «как сказал однажды Джокер Хит Леджер из фильма« Темный рыцарь »2008 года:« Дело не в деньгах, а в высказывании своего мнения».Дилан утверждал, что проблема с сезоном заключается в том, что он ощущается как «поспешный, смехотворно непоследовательный и беспорядочный, с прерывистыми, убивающими сюжет диалогами и синдромом « все глупы », и добавил, что авторы« по-видимому, устали от сериала и поспешили свести все к финалу, тем самым оказав шоу и его поклонникам медвежью услугу».