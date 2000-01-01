Субсидированный курс: возможность карьеры для академаим
Не так часто ведущие учебные центры Израиля организовывают курсы специально для репатриантов-академаим. А уж о субсидированных курсах в последнее время пришлось практически забыть. Но в начале нового учебного академического года - 3 ноября 2019 года - для пятнадцати счастливчиков, репатриантов из разных общин, представится редкая возможность начать обучение профессии, которая нужна и востребована — «Ведущий родительских групп».
Израильский Центр семьи «Майя» на базе колледжа «Семинар а-кибуцим» приглашает принять участие в интенсивном курсе. Продолжительность обучения сокращена на целый год — два с половиной вместо трех с половиной лет...
Приятная особенность этой программы еще и в том, что зачисленные на курс по результатам собеседования, получат ежегодную стипендию — 4,500 шекелей. Благодаря этой существенной субсидии, представляемой старейшим академическим колледжем страны — «Семинар а-кибуцим», личное участие студентов в обучении составит ежегодно всего 6.900 шекелей. Это на 40% ниже установленной оплаты академического года учебы. Ну, а выпускники курса получат профессиональный диплом Министерства просвещения Израиля.
Приоритетное право на получение стипендии имеют претенденты, у которых есть академическая степень по гуманитарным наукам, или другим отраслям науки и производства. Уже проводятся интервью с кандидатами на обучение, и мы рады тому. что первые участники зачислены в ряды студентов!
Профессия «Ведущий родительских групп» для многих — новый этап профессиональной самореализации, а также возможность найти применение гуманитарному образованию. Не будем скрывать, что репатрианты — выпускники гуманитарных вузов, редко находят работу по специальности. Поэтому для тех, кто чувствует, что мог бы найти лучшее применение своим способностям, специальность «Ведущий родительских групп» дает шанс на получение новой, интересной и творческой работы. Это работа с родителями, которые очень хотят быть счастливыми в своем родительстве: успешными, значимыми, уважаемыми, любимыми… (Важно отметить. что специалисты "не гуманитарии" также обучаются на нашем курсе, то есть иной академический или профессиональный опыт - не помеха для получения новой профессии!).
«Родительская профессия» полна радостных открытий, но и вопросов, "вызовов", забот... Тем более, выполнить наше родительское предназначение непросто, когда мы растим наших любимых детей в новой стране: не всегда понимаем, что к чему, не знаем законов, отсутствует не только язык, но и личный опыт… Нередко родители понимают, что утратили способность быть лидером в семье, снижается авторитет, а отсюда — короткий путь к непониманию, кризису. Специалист по семейному консультированию и призван поддержать, укрепить родительские позиции, стать помощником, консультантом семьи.
Мы в семнадцатый раз открываем наш курс и горды тем. что сегодня многие из его выпускников ведут группы для родителей по всей стране, причем как на иврите, так и на родных языках: русском, английском, французском, испанском, амхарском. Высокий уровень подготовки, практическая направленность, дающая эффективный инструментарий для работы, опытный преподавательский состав, индивидуальный подход к каждому студенту в группе — и, как результат, за достаточно короткий срок подготовлены грамотные специалисты. Кроме того, государственный диплом (программа проводится под эгидой Министерства просвещения Израиля), который выпускники получают после окончания курса, говорит о серьезном уровне подготовки и внушает доверие работодателям.
Итак, центр «Майя» и колледж Семинар а-кибуцим предоставляют редкую возможность получить новую, и очень ценную специальность. Воспользуйтесь ею!
Запись на собеседование продолжается!
Дополнительная информация по тел. 054-7820239, e-mail: mkipnis61@gmail.com
Михаил Кипнис — директор Центра «Майя» или посредством контактной формы.